Posco не оставляет попыток выйти на рынок Индии Корейская корпорация Posco и индийская государственная металлургическая компания Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) создали совместную рабочую группу для составления проекта нового металлургического завода. Предполагается, что позднее стороны подпишут меморандум о взаимопонимании.



Предприятие планируется разместить в г. Вишакхапатнам (Визак) в штате Андхра-Прадеш на юге Индии рядом с действующим меткомбинатом компании RINL. Мощность нового завода составит 5 млн. т в год. Предполагается, что он будет выпускать высококачественную стальную продукцию, в частности, автолист по технологии, которую предоставит Posco.



Это уже третья попытка корейской корпорации выйти на индийский рынок. Ранее она пыталась построить меткомбинат в штате Ориша в 2005 г. и создать совестное предприятие с местной компанией SAIL в 2007 г., но оба раза потерпела неудачу.



Однако в этом раз инициатором строительства нового предприятия по производству проката для нужд автопрома выступило правительство Индии, пригласившее к сотрудничеству корейских и японских металлургов еще в 2018 г. Власти обещают Posco быстрое и беспроблемное отведение земельного участка и бесперебойное снабжение железной рудой.



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