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АМКР отправил 50 млн тонн шлаков Укравтодору на восстановление дорог

20.08.20 12:21 , uaprom.info
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"АрселорМиттал Кривой Рог" передал 50 млн тонн металлургических шлаков госпредприятию "Новые технологии дорожного строительства", сообщает пресс-служба компании.

После переработки в шлаковый щебень и песок они будут использованы в строительстве и ремонте украинских дорог в рамках государственной программы.

По информации "Укравтодора", в 2020 году планируется использовать около 500 тыс. куб. м металлургических шлаков для строительства дорог. По состоянию на середину августа уже использовано более 100 тыс. куб. м. В основном в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. "АрселорМиттал Кривой Рог" оказался в числе предприятий, предоставивших для строительных работ свой шлак.

"Мы хотели бы, чтобы "Укравтодор" и местная власть более активно использовали шлаки "АрселорМиттал Кривой Рог", которые по своим характеристикам полностью соответствуют государственным стандартам Украины для дорожного строительства. Их можно применять в слоях основания дороги, а также в качестве мелкого и крупного заполнителя для дорожного бетона и асфальта. Если в стране начнут широко использовать металлургические шлаки, то можно решить сразу несколько проблем. Во-первых, улучшить качество дорожного покрытия. Во-вторых, решить экологическую проблему накопления и утилизации отходов. Более того, это экономически целесообразно, так как дороги по данной технологии обойдутся государству дешевле, чем с использованием природных материалов", - заявил главный инженер проектов АМКР Андрей Бабенко.

МинПром

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