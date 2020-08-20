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Херсонский морпорт выходит из Ассоциации портов Украины

20.08.20 11:31 , Kherson.life
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Государственное предприятие "Херсонский морской торговый порт" подало в Министерство инфраструктуры Украины заявление о согласовании выхода из членства в Ассоциации портов Украины.

Об этом сообщает издание Порты Украины.

"Согласно п.3.3. Устава ГП ХМТП, в связи с подписанием договора концессии и последующей ликвидацией, просим согласовать выход нашего предприятия из Ассоциации портов Украины "Укрпорт", — сказано в документе.

Отмечается, что в соответствии с Уставом, вопросы участия госпредприятий сферы транспорта в отраслевых объединениях и ассоциациях требуют согласования с Мининфраструктуры.

Напомним, что 26 июня был подписан договор о концессии Херсонского морского торгового порта, по которому концессионеру "Рисоил-Херсон" предоставляется право создавать, строить и управлять ХМТП с целью его модернизации и дальнейшего развития, период действия концессии продлится 30 лет.

МинПром

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