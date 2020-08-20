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Трамп решил восстановить санкции против Ирана

20.08.20 11:14 , РБК Украина
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США намерены возобновить действие санкций против Ирана. С 20 по 21 августа госсекретарь Майк Помпео посетит штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, и уведомит Совбез о возвращении ограничительных мер.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции, передает CNN.

Ограничения вступят в силу через 30 дней после извещения СБ ООН.

"Сегодня я даю указание госсекретарю Майку Помпео уведомить СБ ООН о том, что Соединенные Штаты намерены восстановить практически все санкции ООН против Ирана, действие которых ранее было приостановлено", - заявил он.

Позднее в Госдепе уточнили, что санкции будут включать в себя запрет для Тегерана на обогащение урана, а также продление эмбарго на поставки оружия в Иран сроком на 13 лет.

Напомним, в начале этого года Министерство финансов США расширило санкции против Ирана.

В новый список вошли несколько юридических лиц и бизнесмен Али Баяндорян, связанный с компанией Triliance Petrochemical. Компания также включена в список санкций. Указывается, что она связана с Национальной нефтяной компанией Ирана, равно как и зарегистрированная в ОАЭ Beneathco.

Отметим, Совет безопасности ООН отклонил проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, срок его действия истекает 18 октября.

МинПром

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