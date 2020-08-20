Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Суд запретил заново открыть завод по выпуску катодной меди в Индии

20.08.20 10:21 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Суд в Мадрасе отказал индийской группе Vedanta Resources, пытавшейся получить разрешение на открытие после более чем двухлетнего простоя завода Tuticorin дочерней компании Sterlite по производству катодной меди в штате Тамилнад на юге Индии.

Предприятие мощностью 400 тыс. т в год было закрыто в конце марта 2018 г. по распоряжению властей штата после широкомасштабных протестов местного населения, обвинявшего компанию в сильном загрязнении окружающей среды.

За последние два с лишним года Vedanta неоднократно пыталась оспорить это решение. Теперь, потерпев очередную неудачу, она подает апелляцию в Верховный Суд. Одновременно в судах рассматривается и петиция местной общественности, требующей демонтажа закрытого медного завода.

Как заявляет Vedanta, закрытие предприятия привело к усилению зависимости страны от импорта. По ее данным, в 2018/2019 финансовом году (апрель/март) поставки катодной меди в страну увеличились на 69,8%, а доля внешних производителей возросла от 16,5 до 25,8%.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:14
Трамп решил восстановить санкции против Ирана
10:59
Хэбей закрывает стальные мощности
10:43
Компании Европы и США готовятся потратить 1 трлн долл. на остановку своих производств в Китае
10:05
ОПЕК+ решил в своей работе придерживаться трех букв
09:40
В Украине зафиксирован очередной антирекорд заболеваемости коронавирусом
09:29
Малайзия ввела антидемпинговую пошлину на прокат с покрытием
08:54
Железная руда подорожала до максимума за шесть лет
08:03
Центрэнерго направила 216 млн грн на погашение долга перед госшахтами
19.08.20
18:03
Безработные получат помощь и в период других карантинов
17:56
Шмыгаль снова пообещал Украине новую экономическую стратегию
17:33
Германия разместила 30-летние облигации на 1,5 млрд евро под рекордный спрос
17:09
Нафтогаз вредит Украине, продавая дешевый газ
16:47
Мининфраструктуры утвердило план 5-летнего развития портов
16:30
Местным бюджетам подкинут 4 млрд грн от налога на горючее
16:10
Мировая торговля обвалилась до рекордного минимума
15:55
Северный поток-2 будут охранять боевые корабли Балтийского флота России
15:33
Рада соберется 25 августа ради госбюджета
15:11
За полгода Мечел потерял 20% прибыли
14:54
Кабмин назначил в Министерство промышленности госсекретаря
14:47
В июле японский экспорт рухнул почти на 20%
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!