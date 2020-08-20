Железная руда подорожала до максимума за шесть лет В Азии железная руда подорожала до максимума за шесть лет из-за быстрого восстановления китайской металлургии и снижения производства в Бразилии, об этом сообщает газета "Коммерсант".



Цены на железную руду достигли шестилетнего максимума на фоне нехватки предложения и восстановления спроса в Китае, пишет Platts. Тонна руды с высокими показателями железа в 62% стоит 127,6 долл., что является самым высоким показателем с января 2014 года.



Источник издания среди российских металлургов отмечает, что резкий рост цен на руду в Азии начался в середине июля. По данным агентства, запасы руды в китайских портах резко упали на фоне быстрого восстановления производства стали в Китае после карантина — китайская металлурги в июле увеличили выплавку на 9,1%, до 93,3 млн тонн. Во многом это обусловлено государственной поддержкой металлопотребляющих отраслей. В то же время в Бразилии наблюдались перебои в производстве руды из-за сезона дождей и карантинных мер.



По оценкам коммерческого директора "Металлоинвеста" Олега Крестинина, при сохранении основных трендов и отсутствии новых глобальных потрясений можно рассчитывать, что цена на уровне 100–120 додлл. за тонну как минимум сохранится в среднесрочной перспективе.



МинПром



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