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Центрэнерго направила 216 млн грн на погашение долга перед госшахтами

20.08.20 08:03
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ПАО "Центрэнерго" направило 216 млн грн на погашение задолженности перед государственными шахтами за поставленное ими топливо.

Как говорится в сообщении компании, деньги перечислены 19 августа из тех средств, которые удалось выручить от продажи на прошлой неделе около 4,6 млн МВт-ч электроэнергии до конца года.

Согласно сообщению, до конца августа компания намерена полностью закрыть долги перед госшахтами, уплатив в конечном итоге в августе свыше 400 млн грн.

Напомним, 17 августа пресс-служба "Центрэнерго" заявила, что 14 августа генкомпания обратилась в Кабинет министров и Министерство энергетики Украины с просьбой пересмотреть расчетную стоимость угля с госшахтами, исходя из ее рыночной цены, указав на заключение контракта с частной украинской шахтой на поставки угля по цене 1480 грн/тонна без НДС. В "Центрэнерго" указали, что снижение цены закупки угля необходимо для выведения предприятия из финансово-экономического кризиса.

МинПром

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