Безработные получат помощь и в период других карантинов Кабмин разработал законопроект, который расширит программу помощи по частичной безработице - ее будут предоставлять на период ограничений из-за других заболеваний, кроме COVID-19. Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль.



"Программа по частичной безработице помогла почти 400 тыс. украинцев сохранить свои рабочие места, а работодателям - свой бизнес. Правительство разработало законопроект, который расширит программу. Мы предлагаем предоставить людям возможность получать помощь не только в период нынешнего карантина, но и в случае установления подобных ограничений из-за других заболеваний", - написал он.



В связи с введением карантина в Украине ввели льготы, которые содержат освобождение от налогов доплат медикам, помощь по частичной безработице и оказание помощи малому бизнесу.



Размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повысили с 650 грн до 1000 грн.



По состоянию на 6 августа 2020 года статус безработного имеют 502 тыс. украинцев по пероид действия карантина (с 12 июня по 4 августа) статус безработного получили 406 тыс. украинцев.



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