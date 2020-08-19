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Шмыгаль снова пообещал Украине новую экономическую стратегию

19.08.20 17:56 , УНИАН
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В Украине будет разработана экономическая стратегия, на основе которой в дальнейшем будут разрабатываться государственные целевые программы, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи представителей правительства, Офиса президента, руководства Нацбанка и украинского бизнеса

На встрече присутствовали владельцы и топ-менеджеры более 50 компаний. Участники дискуссии обсудили вопросы разработки "Национальной экономической стратегии 2030".

В правительстве отметили, что на основе этого документа будут разработаны государственные целевые программы, которые начнут реализовываться с 2021 года. Д.Шмыгаль призвал предпринимателей принять участие в создании стратегии.

Он отметил, что среди стратегических целей на ближайшие 10 лет обязательно должно быть создание цивилизованного рынка ценных бумаг.

"Это тот инструмент, который позволяет гражданам инвестировать, в частности, в собственные национальные компании и получать доход. В то же время, это будет способствовать повышению капитализации национальных бизнесов, их более прозрачному функционированию и отчетности", — заявил Д.Шмыгаль.

МинПром

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