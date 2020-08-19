Нафтогаз вредит Украине, продавая дешевый газ НАК "Нафтогаз" через свою дочернюю компанию ГК "Нафтогаз" продает промышленным потребителям газ по ценам ниже рыночных, при этом торгуя в убыток даже себе. Об этом говорится в расследовании, опубликованном интерет-изданием Цензор.net.



Согласно данным издания 2 июня цена газа в типовых текстах коммерческих предложений ГК "Нафтогаз", по информации потребителей, составляла 2 406 грн за 1 тыс. кубометров газа. В тот же день, согласно биржевому бюллетеню Украинской энергетической биржи (УЭБ), средневзвешенная биржевая (рыночная) цена, по которой реализовывал газ ГПК "Трейдинг" (еще одна дочерняя компания "Нафтогаза"), составила 2 566 грн за 1 тыс. кубов. Таким образом, ГК "Нафтогаз" предлагал газ потребителям по цене на 7% ниже биржевой, по которой ГПК "Трейдинг" реализовывал ресурс другим трейдерам.



Разница в цене ГК "Нафтогаз" по сравнению со средневзвешенной биржевой ценой, по которой продавал газ ГПК "Трейдинг" наблюдалась и в другие дни. Например, 23 июня коммерческое предложение ГК "Нафтогаз" составило 3 060 гривен за тысячу кубов. А на УЭБ в тот же день ГПК "Трейдинг" реализовал газ со средневзвешенной ценой 3 495 гривен за 1 тыс. кубов газа, или на 14% дороже. Подобная ситуация наблюдалась и в последующие недели.



В статье приводится мнение главы Ассоциации газовых трейдеров (АГТУ) Андрея Мизовца о том, что ценовой демпинг "Нафтогаза" вытесняет независимых трейдеров из сегмента поставки.



Также демпинговая политика "Нафтогаза" наносит удар по украинским газодобывающим компаниям. Все они, включая и "Укргаздобычу" из группы "Нафтогаз", несут убытки.



Ассоциация газодобывающих компаний (АГКУ), объединяющая крупнейшие компании отрасли, включая принадлежащую "Нафтогазу" "Укргаздобычу", также направила официальное обращение к премьеру Денису Шмыгалю, в котором просит урегулировать ситуацию с убытками добывающих компаний от низких внутренних цен на газ.



А.Мизовец считает, что для нормализации ситуации на газовом рынке необходимо обязать "Нафтогаз" часть ресурса "Укргаздобычи" продавать на Украинской энергетической бирже, чтобы исключить демпинг группы и прекратить дискредитацию других участников рынка.



"В долгосрочной перспективе рынок природного газа вернется во времена, когда на рынке было 2-3 подконтрольных "игрока", через которых проходили все объемы газа, как внутренней добычи, так и импортные, - уточнило издание, - а потребители будут платить за газ ровно столько, сколько им скажет монополист, поскольку иных предложений не будет".



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