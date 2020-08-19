Мировая торговля обвалилась до рекордного минимума Барометр мировой торговли достиг рекордного минимума в 84,5 пункта из-за исторического падения мировой торговли товарами во втором квартале 2020 года, сообщается в релизе Всемирной торговой организации (ВТО).



Это значение – самое низкое за все время отслеживания с 2007 года. Падение находится на одном уровне с пиком финансового кризиса 2008-2009 годов. В прошлом году этот показатель составлял 104,1 пункта.



В самой глубокой депрессии находятся автопроизводство, контейнерные и авиа перевозки. Несмотря на исторические падения, некоторые сферы - например экспортные заказы - начали стабилизироваться.



"Дополнительные индикаторы указывают на частичный рост мировой торговли и производства в третьем квартале, но сила любого такого восстановления остается весьма неопределенной: нельзя исключать L-образную, а не V-образную траекторию", - констатируют аналитики ВТО.



Барометр торговли товарами ВТО в режиме реального времени отображает тенденции в мировой торговле. Барометр торговли товарами предназначен для измерения динамики и определения поворотных моментов в росте мировой торговли. Значение в 100 пунктов указывает на рост в соответствии со среднесрочными тенденциями. Значения выше 100 указывают на рост выше тенденции, а значения ниже 100 указывают на рост ниже тенденции.



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