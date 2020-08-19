Рада соберется 25 августа ради госбюджета Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии на 25 августа. Заседание начнется в 11:00. Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.



Сообщается, что на внеочередной сессии рассмотрят изменения в государственный бюджет на 2020, в частности, которые касаются роста уровня минимальной зарплаты. Также на 25 августа запланирована ратификация меморандума с Европейским союзом о предоставлении кредита.



Кроме того, Рада планирует ратифицировать соглашение с Европейским инвестиционным банком о строительстве дорог и развитии трансъевропейской транспортной сети.



В сообщении говорится, что Рада также объявит конкурс на лучший эскиз большого Государственного герба Украины.



Напомним, ранее сообщалось, что на внеочередную сессию вынесут законопроект, которым минимальная зарплата в Украине будет повышена до 5 тыс. грн.



У президента Владимира Зеленского объясняли, что источником финансирования увеличения минималки стала экономия на обслуживании государственного долга.



До этого предполагалось, что сессия пройдет 24 августа, однако в итоге была выбрана другая дата.



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