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В июле японский экспорт рухнул почти на 20%

19.08.20 14:47
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Экспорт из Японии в июле продолжил двузначное снижение пятый месяц кряду, так как пандемия ударила по поставкам автомобилей в США, развеяв надежды на то, что торговля возглавит восстановление экономики после глубокой рецессии, передает Reuters.

При этом базовые заказы на оборудование, являющиеся одним из основных индикаторов расходов бизнеса, неожиданно в июне сократились на 7,6% в месячном выражении - до семилетнего минимума, снизив ожидания того, что внутренний спрос частично компенсирует снижение темпов глобального роста.

Общий объем экспорта в июле упал на 19,2% по сравнению с июлем прошлого года, что примерно соответствовало ожиданиям аналитиков, прогнозировавших снижение на 21,0%, показали правительственные данные в среду.

Однако это было меньше июньского падения на 26,2%, которое, по мнению некоторых аналитиков, стало признаком того, что внешний спрос, возможно, достиг дна.

Поставки в США упали на 19,5% с начала года по июль.

МинПром

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