В июле японский экспорт рухнул почти на 20%

Экспорт из Японии в июле продолжил двузначное снижение пятый месяц кряду, так как пандемия ударила по поставкам автомобилей в США, развеяв надежды на то, что торговля возглавит восстановление экономики после глубокой рецессии, передает Reuters.
При этом базовые заказы на оборудование, являющиеся одним из основных индикаторов расходов бизнеса, неожиданно в июне сократились на 7,6% в месячном выражении - до семилетнего минимума, снизив ожидания того, что внутренний спрос частично компенсирует снижение темпов глобального роста.
Общий объем экспорта в июле упал на 19,2% по сравнению с июлем прошлого года, что примерно соответствовало ожиданиям аналитиков, прогнозировавших снижение на 21,0%, показали правительственные данные в среду.
Однако это было меньше июньского падения на 26,2%, которое, по мнению некоторых аналитиков, стало признаком того, что внешний спрос, возможно, достиг дна.
Поставки в США упали на 19,5% с начала года по июль.