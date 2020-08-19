Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Фальшивые субсидии придется вернуть

19.08.20 13:31 , УНИАН
печать
размер текста:

В Минсоцполитики сообщили, кого в Украине могут лишить субсидий, а кому придется вернуть выплаты. Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на заявление советника министра социальной политики Николая Шамбора.

"Будут прекращены выплаты тем, кто не подал все документы или скрыл свои некоторые доходы или имущество для того, чтобы получить субсидию. Речь идет о прекращении выплат или возврат тех сумм, которые были назначены неправомерно", - рассказал чиновник.

Он отметил, что в случае, если человек не имел право на субсидию, но пользовался ею, то деньги придется вернуть.

Впрочем, здесь есть исключения, говорит представитель Минсоцполитики: "Чтобы получить субсидию, нужно подать заявление и декларацию о своих доходах. Если ошибся работник службы, то у человека ничего не заберут, потому что не он ошибся. Если же человек неправильно подал документы, то это другое дело. Если человек подает декларацию и забыл о доходах - это уже не совсем правомерное действие".

По словам Н.Шамбора, пока ведомство проводит дополнительные проверки. В частности, данные налоговой службы, чтобы получить информацию о всех доходах человека. "В прошлом году мы проверили получателей малообеспеченных семей. Сейчас будем проводить широкую проверку тех, кто получает субсидии", - сообщил советник министра соцполитики.

В летний период часть потребителей не получила выплаты по монетизированной субсидии, но об ее отмене речь не идет. Большинству потребителей субсидию переоформили автоматически и она действует. Удостовериться в том, что льготу не "сняли", можно онлайн. Для этого надо зайти на соответствующий сайт (subsidii.ioc.gov.ua) и ввести свой адрес. Также можно посмотреть суммы компенсации за весь период начисления.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:55
Минэнерго ответило на обвинения в подлоге документов Кабмина
13:49
Украина отправила на экспорт более 5 млрд долл нового урожая
13:10
Tokyo Steel оставила цены на сентябрь без изменений
12:59
Иран интенсивно наращивает производство DRI
12:45
США начали больше загружать сталелитейные мощности
12:40
ММК им. Ильича реконструировал газоочистные установки миксерного отделения
12:28
Объем импорта в июле вернулся на докарантинный уровень
12:14
Казахстан снял запрет на допуск порожних вагонов из других стран
12:05
Русал получит российскую юрисдикцию в конце сентября
11:51
Интерпайп в первом полугодии перечислил 1,35 млрд грн в бюджет страны
11:48
Укртранснафта решила заработать на продаже ненужной нефти
11:22
Газодобывающие компании задумались о сокращении добычи
11:02
Власти США хотят ужесточить антидемпинговые меры
10:47
Никель дорожает на мировых рынках из-за сокращения поставок
10:28
TISCO хочет выплавлять в Индонезии никельсодержащий чугун
10:09
Украина может производить электромобили – Криклий
09:58
Новая Зеландия может остаться без металлургии из-за высоких тарифов на э/э
09:36
Дерипаску обвинили в лоббировании интересов России за рубежом
09:12
Минфин в 4 раза сократил размещение ОВГЗ
08:53
Rio Tinto снизила свой прогноз по производству меди
18.08.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!