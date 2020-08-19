Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Tokyo Steel оставила цены на сентябрь без изменений

19.08.20 13:10 , steelland.ru
печать
размер текста:

Tokyo Steel Manufacturing Co заявила во вторник, что сохранит цены на продукцию в сентябре на стабильном уровне, поскольку неопределенность в отношении экономических последствий пандемии COVID-19 продолжает оказывать давление на спрос на сталь.

Компания, ведущий производитель стали в электродуговых печах в Японии, заморозила цены на стальную продукцию в августе после их повышения на 3,5–7,3% в июле.

Ожидается, что зарубежные рынки останутся сильными, поскольку ведущий производитель в мире Китай сокращает экспорт, чтобы удовлетворить устойчивый спрос внутри страны, но японский рынок остается вялым, говорится в заявлении компании.

Тем не менее ожидается, что японский рынок вырастет во второй половине фингода благодаря восстановлению производственной активности и сокращению предложения, поскольку основные производители стали приостановили работу некоторых доменных печей, чтобы справиться с падением спроса, добавлено в нем.

За ценами Tokyo Steel внимательно следят азиатские конкуренты, такие как Posco из Южной Кореи и Hyundai Steel, а также китайская Baoshan Iron & Steel Co Ltd (Baosteel).

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:55
Минэнерго ответило на обвинения в подлоге документов Кабмина
13:49
Украина отправила на экспорт более 5 млрд долл нового урожая
13:31
Фальшивые субсидии придется вернуть
12:59
Иран интенсивно наращивает производство DRI
12:45
США начали больше загружать сталелитейные мощности
12:40
ММК им. Ильича реконструировал газоочистные установки миксерного отделения
12:28
Объем импорта в июле вернулся на докарантинный уровень
12:14
Казахстан снял запрет на допуск порожних вагонов из других стран
12:05
Русал получит российскую юрисдикцию в конце сентября
11:51
Интерпайп в первом полугодии перечислил 1,35 млрд грн в бюджет страны
11:48
Укртранснафта решила заработать на продаже ненужной нефти
11:22
Газодобывающие компании задумались о сокращении добычи
11:02
Власти США хотят ужесточить антидемпинговые меры
10:47
Никель дорожает на мировых рынках из-за сокращения поставок
10:28
TISCO хочет выплавлять в Индонезии никельсодержащий чугун
10:09
Украина может производить электромобили – Криклий
09:58
Новая Зеландия может остаться без металлургии из-за высоких тарифов на э/э
09:36
Дерипаску обвинили в лоббировании интересов России за рубежом
09:12
Минфин в 4 раза сократил размещение ОВГЗ
08:53
Rio Tinto снизила свой прогноз по производству меди
18.08.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!