ММК им. Ильича реконструировал газоочистные установки миксерного отделения

В конвертерном цехе Мариупольского меткомбината имени Ильича завершена реконструкция газоочистных установок миксерного отделения. Об этом говорится на странице группы Метинвест в Facebook
Как подчеркивается в сообщении, благодаря проведенному улучшению запыленность отходящих газов снизилась почти в четыре раза.
"Реконструкция оборудования длилась больше года. За это время специалисты МетинвестПромсервис выполнили все запланированные строительно-монтажные работы. Возвели фундамент для нового оборудования и собрали каркас самого здания, построили вспомогательные сооружения, выполнили сборку двух установок рукавных фильтров.
Инвестиции в проект составили более 150 млн грн", - говорится в сообщении.
Как отмечается, основные усилия были сосредоточены на работах внутри миксерного отделения. Здесь были установлены зонты, заслонки, газоходы и прочее техническое оборудование. Также провели и подключили все необходимые коммуникации.