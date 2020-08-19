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ММК им. Ильича реконструировал газоочистные установки миксерного отделения

19.08.20 12:40
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В конвертерном цехе Мариупольского меткомбината имени Ильича завершена реконструкция газоочистных установок миксерного отделения. Об этом говорится на странице группы Метинвест в Facebook

Как подчеркивается в сообщении, благодаря проведенному улучшению запыленность отходящих газов снизилась почти в четыре раза.

"Реконструкция оборудования длилась больше года. За это время специалисты МетинвестПромсервис выполнили все запланированные строительно-монтажные работы. Возвели фундамент для нового оборудования и собрали каркас самого здания, построили вспомогательные сооружения, выполнили сборку двух установок рукавных фильтров.
Инвестиции в проект составили более 150 млн грн", - говорится в сообщении.

Как отмечается, основные усилия были сосредоточены на работах внутри миксерного отделения. Здесь были установлены зонты, заслонки, газоходы и прочее техническое оборудование. Также провели и подключили все необходимые коммуникации.

МинПром

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