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Казахстан снял запрет на допуск порожних вагонов из других стран

19.08.20 12:14
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Казахстанские железные дороги сняли запрет на въезд на территорию республики вагонов других железнодорожных администраций, введенный в начале лета, пишет ЦТС.

"В связи с обращением АО "НК "КТЖ" (Казахстанские железные дороги) от 17 августа 2020 года № 00010 дирекция совета уведомляет об отмене с момента получения конвенционного запрещения от 11 июля 2020 года № ДП-2120", - говорится в телеграмме председателя дирекции Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (в организацию входят страны с шириной колеи 1520 мм) Виктора Попова.

Напомним, Казахстан c 15 июня запретил въезд на свою железнодорожную сеть для порожних полувагонов других железнодорожных администраций. И.о. первого зампредседателя правления "Казахстан темир жолы" (КТЖ) Канат Альмагамбетов пояснил введенный запрет инфраструктурными ограничениями пропускной способности сети Казахстансой ж/д, значительным ростом числа невостребованных порожних вагонов, ежесуточным наличием более 240 остановленных в пути поездов, а также летним ремонтом путей.

Вместе с тем источник, знакомый с результатами внутреннего анализа КТЖ, объяснял запрет другими соображениями. Сообщалось о большом скоплении "чужих" вагонов на сети КТЖ. Из-за переброски вагонов с сети РЖД на казахстанскую ж/д сеть погрузка сторонних железнодорожных администраций в 2020 году увеличится на 30%. В анализе говорится о демпинге со стороны РФ: цена аренды российских вагонов - 4,64 тыс. тенге за вагон в сутки, парка "Казтемиртранса" (КТТ, на 100% принадлежит КТЖ) - 8,5 тыс. тенге. (примерно 305 грн и 560 грн соответственно). Введение запрета, говорил источник, позволит обеспечить контроль ценовой политики на казахстанской сети, а также сократить растущий невостребованный парк КТТ.

МинПром

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