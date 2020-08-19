Русал получит российскую юрисдикцию в конце сентября

"Русал" ожидает перерегистрации с острова Джерси на территорию России к концу сентября 2020 г., следует из сообщения компании.
"Компания хотела бы проинформировать акционеров о том, что ожидаемая дата вступления в силу государственной регистрации компании в качестве международной компании в России теперь ожидается к концу сентября 2020 года", — говорится в сообщении.
При этом в компании уточнили, что ожидаемые сроки перерегистрации зависят, в частности, от сроков получения соответствующих разрешений регулирующих органов и могут быть изменены.
Акционеры "Русала" в начале августа 2019 года на внеочередном собрании одобрили решение о перерегистрации компании с острова Джерси на территорию России. Сменив таким образом иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ, компания получает статус международной и возможность без ограничений совершать валютные операции и расчеты. Также предусмотрены налоговые льготы, в частности снижение налога на прибыль по доходам, полученным в виде дивидендов и при продаже акций.