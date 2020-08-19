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Интерпайп в первом полугодии перечислил 1,35 млрд грн в бюджет страны

19.08.20 11:51
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Трубно-колесная компания "Интерпайп" в первом полугодии перечислила 1,35 млрд грн в местный и государственный бюджеты.

"Первое полугодие 2020 года было крайне сложным, но мы продолжаем вносить значительный вклад в наполнение государственной казны. За 6 месяцев украинская промышленная компания "Интерпайп" и ее активы уже перечислили 1,35 млрд. грн. в бюджеты различных уровней", - говорится в сообщении компании в Facebook.

В частности в государственный бюджет в первом полугодии компанией было перечислено 846 млн грн, в местные бюджеты – 289 млн грн, ЕСВ – 215 млн грн.

Как отмечается в сообщении, причиной снижения налоговых отчислений на 10% стала пандемия коронавируса в результате которой закрылись многие экспортные рынки, а также снизился спрос на продукцию компании внутри Украины.

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 798 тыс. т готовой продукции, в том числе – 203 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайпе" работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд. грн.

МинПром

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