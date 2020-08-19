Никель дорожает на мировых рынках из-за сокращения поставок Стоимость никелевой руды поднялась до самого высокого уровня с начала текущего года вследствие сокращения поставок этого сырья из Филиппин и индонезийского запрета на экспорт данной продукции.



Как сообщает китайское издание Shanghai Metals Market (SMM), в первой половине 2020 г. филиппинские поставки руды в пересчете на чистый никель сократились на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 102,3 тыс. т.



Из-за дефицита сырья китайские компании уменьшили выпуск никельсодержащего чугуна (NPI). В июле объем выплавки составил 43,2 тыс. т в пересчете на никель, что на 14,7% меньше, чем в том же месяце 2019 г.



В то же время производство рафинированного никеля в Китае прибавило в июле 15,7% по сравнению прошлогодними показателями до 14,6 тыс. т.



Во втором полугодии поставки никелевой руды в Китай должны вернуться на прошлогодний уровень. По крайней мере, два крупнейших филиппинских экспортера данного сырья не ожидают каких-либо перебоев даже в случае новой вспышки эпидемии коронавируса в стране.



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