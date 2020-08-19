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TISCO хочет выплавлять в Индонезии никельсодержащий чугун

19.08.20 10:28 , Металлоснабжение и сбыт
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По данным Mysteel Global, металлургическая компания Taiyuan Iron & Steel (Group) Co (TISCO), второй по величине производитель нержавеющей стали в Китае, планирует построить завод по производству никельсодержащего чугуна (NPI) в Индонезии.

Согласно предварительным данным, на предприятии будет установлено восемь плавильных печей совокупной производительностью 640 тыс. т в год. Проект будет реализовываться в рамках концепции "Одного пояса и одного пути".

Ранее TISCO пыталась приобрести контрольный пакет акций крупного китайского производителя NPI компании Linyi Xinhai New Materials, но в июне 2020 г. переговоры, продолжавшиеся около двух лет, были прекращены.

Как отмечает Mysteel, ряд китайских компаний заинтересовались строительством мощностей по производству никелевой продукции в Индонезии, после того как правительство страны установило запрет на экспорт никелевой руды.

Кроме того, китайские компании Tsingshan Holding Group и Jiangsu Delong построили в Индонезии металлургические предприятия. В первой половине 2020 г. они выплавили 1,07 млн. т нержавеющей стали. В прошлом году о возможности реализации аналогичных проектов заявляли тайваньские Yieh United Steel Corp (Yusco) и Tang Eng.

Однако аналитики Mysteel сомневаются, что TISCO пойдет по этому пути. Именно эта компания пролоббировала введение антидемпинговых пошлин на индонезийский горячекатаный нержавеющий прокат весной 2019 г.

В прошлом году TISCO произвела 4,18 млн. т нержавеющей стали, что составило 14,2% от всего объема национального производства. Ее текущие мощности по выплавке этого металла составляют около 4,5 млн. т в год. При этом компания специализируется на выпуске высококачественной продукции 300-й и 400-й серий.

МинПром

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