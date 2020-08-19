Дерипаску обвинили в лоббировании интересов России за рубежом

Комитет Сената США по разведке считает, что российский бизнесмен Олег Дерипаска продвигал интересы РФ в странах, где у него были экономические интересы, включая Украину. Об этом пишет газета "Коммерсант".
Как говорится в опубликованном отчете по итогам проведенного расследования, действия Дерипаски координируют власти России. Доказательств этим выводам в документе не представлены.
"Комитет установил, что Дерипаска проводит операции по оказанию влияния, зачастую в странах, где у него есть значительные экономические интересы. Российские власти координируются с ним и направляют Дерипаску во многих его операциях влияния",— говорится в отчете. Российский бизнесмен, как указано в документе, при этом сотрудничал с экс-советником предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом в 2004–2009 годах.
Пятая часть доклада, посвященная итогам проведенного сенаторами расследования приписываемого России вмешательства в выборы 2016 года была опубликована накануне. В документе также утверждается, что президент России Владимир Путин лично руководил усилиями по взлому компьютерных сетей и учетных записей, связанных с Демократической партией США, а правительство России "в агрессивном и многоплановом формате влияло или пыталось влиять на исход выборов".
Напомним, в апреле 2018 года принадлежащие Олегу Дерипаске компании "Русал", En+ и "Евросибэнерго" попали в черный список США. В январе 2019 года ограничения с компаний были сняты с условием, что российский бизнесмен откажется от контроля над предприятиями. Санкции в отношении Олега Дерипаски действуют до сих пор.