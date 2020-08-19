Трамп отложил торговые переговоры с Китаем Президент США Дональд Трамп объявил, что отложил торговые переговоры с Китаем. По его словам, он не хочет сейчас "иметь дело" с КНР, передает Reuters.



"Я отложил переговоры с Китаем. Я не хочу говорить с Китаем сейчас",— сказал Трамп на брифинге для журналистов в Аризоне. Отвечая на вопрос, выйдут ли США из торгового соглашения с Пекином, американский президент ответил: "Посмотрим".



Позже глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил, что Дональд Трамп не отказывался от торговой сделки, но новых переговоров Китаем на ближайшее время не запланировано.



Переговоры в формате видеоконференции между США и Китаем для оценки выполнения Пекином торговой сделки, заключенной в январе 2020 года, была запланирована на 15 августа, но не состоялась. Обе страны при этом настаивали на выполнении торгового соглашения, несмотря на напряженные отношения. Китай обвиняет США в чрезмерном вмешательстве в дела КНР. Вашингтон обвиняет Пекин в распространении коронавируса.



Напомним, КНР и США подписали временное, на два года, торговое соглашение, которое является первой частью торговой сделки. Она предполагает возвращение со стороны США к режиму таможенного тарифа в торговле с КНР на конец 2017 года и снижение на тот же срок КНР уровня тарифных барьеров для экспорта из США ниже этого уровня.



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