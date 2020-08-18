Интерпайп за 7 месяцев нарастил выпуск железнодорожной продукции

Украинская компания "Интерпайп" в январе-июле увеличила выпуск железнодорожной продукции на 0,5%, до 115,9 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом сообщил Интерфакс-Украина.
Производство стали за 7 месяцев, напротив, сократилось на 19,8%, до 450,1 тыс. т, а труб – на 32,5%, до 267,6 тыс. т.
В июле компания произвела 57 тыс. т стали, 14,1 тыс. т ж/д продукции, 34 тыс. т труб.
Продажи круглой стальной заготовки в январе-июле увеличились на 75,2%, до 22,7 тыс. т, а ж/д продукции – на 4,2%, до 119,5 тыс. т. Реализация труб сократилась на 24%, до 275,2 тыс. т.
География поставок ж/д продукции: СНГ (43%), Европа (35%), Украина (14%), регион MENA (4%). Основные направления реализации труб – Европа (31%), регион MENA (24%), Украина (18%), СНГ (12%) и США (12%).
"Интерпайп" объясняет рост поставок ж/д продукции в июле на 41,7% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее некоторым восстановлением поставок в Таможенный союз.
С другой стороны снижение объема реализации труб обусловлено глобальным падением цен на нефть и пандемией коронавируса.
"Интерпайп" – международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания, входящая в топ-10 производителей бесшовных труб в мире и топ-3 производителей цельнокатаных железнодорожных колес.
По итогам первого квартала 2020 года компания снизила выручку на 8,1%, до 251 млн долл., по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. EBITDA компании за 5 месяцев составила 86 млн долл. по сравнению с 68 млн долл. годом ранее.