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Интерпайп за 7 месяцев нарастил выпуск железнодорожной продукции

18.08.20 18:02 , Интерфакс Украина
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Украинская компания "Интерпайп" в январе-июле увеличила выпуск железнодорожной продукции на 0,5%, до 115,9 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом сообщил Интерфакс-Украина.

Производство стали за 7 месяцев, напротив, сократилось на 19,8%, до 450,1 тыс. т, а труб – на 32,5%, до 267,6 тыс. т.

В июле компания произвела 57 тыс. т стали, 14,1 тыс. т ж/д продукции, 34 тыс. т труб.

Продажи круглой стальной заготовки в январе-июле увеличились на 75,2%, до 22,7 тыс. т, а ж/д продукции – на 4,2%, до 119,5 тыс. т. Реализация труб сократилась на 24%, до 275,2 тыс. т.

География поставок ж/д продукции: СНГ (43%), Европа (35%), Украина (14%), регион MENA (4%). Основные направления реализации труб – Европа (31%), регион MENA (24%), Украина (18%), СНГ (12%) и США (12%).

"Интерпайп" объясняет рост поставок ж/д продукции в июле на 41,7% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее некоторым восстановлением поставок в Таможенный союз.

С другой стороны снижение объема реализации труб обусловлено глобальным падением цен на нефть и пандемией коронавируса.

"Интерпайп" – международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания, входящая в топ-10 производителей бесшовных труб в мире и топ-3 производителей цельнокатаных железнодорожных колес.

По итогам первого квартала 2020 года компания снизила выручку на 8,1%, до 251 млн долл., по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. EBITDA компании за 5 месяцев составила 86 млн долл. по сравнению с 68 млн долл. годом ранее.

МинПром

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