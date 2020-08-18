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Евросоюз нарастил импорт г/к проката из Турции более чем втрое

18.08.20 17:52 , ГМК Центр
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Евросоюз в июне увеличил импорт горячекатаного проката из Турции на 229%, до 341,3 тыс. т, по сравнению с маем. Об этом сообщил Argus Media.

По сравнению с июнем 2019 года импорт вырос на 92%. В целом ЕС увеличил закупки г/к проката за месяц на 42% по сравнению с маем и на 82% по отношению к июню 2019 года.

Причина роста импорта металлопродукции из Турции – введение нового механизм действия квот на импорт стали в ЕС. По мнению аналитиков Argus Media, потребители делали запасы металлопродукции перед вступлением нового механизма в силу с 1 июля.

Напомним, что в середине июня ЕС начал антисубсидиарное расследование по импорту г/к проката из Турции. Инициатором расследования выступила европейская сталелитейная ассоциация EUROFER. Последняя обвиняет турецкого сталелитейщика Eregli Demir в использовании государственных средств для поставок.

До этого ЕС начал антидемпинговое расследование по импорту г/к проката из Турции. Участники рынка предположили, что данный шаг может привести к началу аналогичного разбирательства в Турции. Для Украины антидемпинговые расследования в обеих сторон могут иметь негативные последствия.

МинПром

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