Евросоюз нарастил импорт г/к проката из Турции более чем втрое Евросоюз в июне увеличил импорт горячекатаного проката из Турции на 229%, до 341,3 тыс. т, по сравнению с маем. Об этом сообщил Argus Media.



По сравнению с июнем 2019 года импорт вырос на 92%. В целом ЕС увеличил закупки г/к проката за месяц на 42% по сравнению с маем и на 82% по отношению к июню 2019 года.



Причина роста импорта металлопродукции из Турции – введение нового механизм действия квот на импорт стали в ЕС. По мнению аналитиков Argus Media, потребители делали запасы металлопродукции перед вступлением нового механизма в силу с 1 июля.



Напомним, что в середине июня ЕС начал антисубсидиарное расследование по импорту г/к проката из Турции. Инициатором расследования выступила европейская сталелитейная ассоциация EUROFER. Последняя обвиняет турецкого сталелитейщика Eregli Demir в использовании государственных средств для поставок.



До этого ЕС начал антидемпинговое расследование по импорту г/к проката из Турции. Участники рынка предположили, что данный шаг может привести к началу аналогичного разбирательства в Турции. Для Украины антидемпинговые расследования в обеих сторон могут иметь негативные последствия.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



