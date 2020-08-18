НБУ определил условия реструктуризации задолженности в сфере ВИЭ Национальный банк Украины создал гибкие условия для проведения банками реструктуризации кредитов, предоставленных должникам, основным видом деятельности которых является производство "зеленой" электроэнергии. Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.



Такие условия внедрены, несмотря на кризисные явления, сложившиеся в секторе возобновляемой энергетики, на преодоление которых направлены положения закона №810-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии".



Банки смогут оценивать кредитный риск таких должников без применения определенных факторов при одновременном соблюдении следующих условий:



изменения в условия заключенных договоров, в том числе связанные с реструктуризацией, будут внесены банками в 28 февраля 2021 года;

такие изменения не приводят к уменьшению ожидаемых денежных потоков по активу (NPV) более 10%.



Согласно требованиям Положения об организации процесса управления проблемными активами в банках Украины, выбор наиболее приемлемых инструментов урегулирования задолженности является компетенцией банка. Поэтому Национальный банк указал на возможность применения банками инструментов реструктуризации независимо от статуса проблемности должника.



Решение утверждено постановлением правления НБУ от 18 августа 2020 года №118 "Об особенностях выполнения требований некоторых нормативно-правовых актов Национального банка Украины по вопросам оценки кредитного риска". Постановление вступает в силу с 19 августа 2020 года.



Как сообщалось, закон 810-IX от 21 июля "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" 31 июля был подписан президентом Украины и опубликован в официальных источниках.



Законопроект предусматривает, в частности, снижение "зеленого" тарифа для большинства СЭС на 15%, для СЭС до 1 МВт – на 7,5%, для ВЭС – на 7,5% без пролонгации их действия. Сокращение "зеленых" тарифов предполагается с 1 августа.



Верховная Рада Украины повысила на шесть лет с 10% до 20% надбавку к "зеленому" тарифу и аукционной цене для объектов возобновляемой энергетики, уровень использования на которых оборудования украинского производства составляет 70% и выше.



Согласно закону, для объектов ВИЭ, использующих оборудование украинского производства на 30-50%, устанавливается 5-процентная надбавка, для использующих украинское оборудование на 50-70% надбавка составит 10%, а 20% надбавки получат объекты, состоящие из украинского оборудования на 70% и выше.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



