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Госбюджет недополучил 38 млрд грн

18.08.20 16:42 , Бизнес Цензор
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В первом полугодии 2020 года план доходов государственного бюджета не выполнен на 38 млрд грн, или 7,8%. Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам главы Счетной палаты, на невыполнение плана поступления повлияло низкое качество прогноза макроэкономических показателей.

Так, правительство в конце марта изменило прогноз среднего обменного курса гривни с 27 до 30 грн/долл. Однако фактически в январе-июне средний обменный курс составлял 25,98 грн/$, то есть на 13,4% меньше прогнозного. За счет этого недополучено 25,5 млрд грн доходов.

"Аналогично правительство прогнозировало сокращение импорта товаров и услуг на 10%. Фактически в первом полугодии импорт уменьшился на 19,7%, или почти вдвое больше прогнозного. Как следствие, недополучено 14 млрд грн доходов", – подчеркнул В.Пацкан.

Кроме того, глава Счетной палаты отметил значительные отклонения от прогнозных показателей уменьшения реального ВВП и роста цен, что также негативно повлияло на выполнение плана доходов.

В то же время план расходов госбюджета в первом полугодии не выполнен на 51 млрд грн, при том, что он был уменьшен на 77 млрд грн или 9,5%, добавил В.Пацкан.

"Уменьшенный на 77 млрд грн план на первое полугодие расходов общего фонда государственного бюджета не выполнен на 51 млрд грн, или 9,5%. Это является следствием несоблюдения распорядителями средств требований Бюджетного кодекса относительно сроков утверждении паспортов бюджетных программ, экономии расходов на обслуживании государственного долга и незавершения процедур закупок", – отметил председатель Счетной палаты.

Комментируя поступления от государственных заимствований, В.Пацкан заметил, что они составляли 263 млрд грн, или треть поступлений государственного бюджета. При этом, по его словам, существенными являются риски неполучения на приемлемых условиях запланированных на 2020 год внешних заимствований и замещения их внутренними.

По данным Счетной палаты, общий объем государственного и гарантированного государством долга в первом полугодии увеличился на 13,6% – до 2,3 триллиона гривен. При этом 60% суммы рост произошел за счет девальвации с начала года гривни к иностранным валютам.

"Расходы на погашение и обслуживание долга составили 220 млрд грн, или почти треть общих расходов госбюджета в первом полугодии 2020 года, что уменьшило финансовые возможности для реализации других бюджетных программ", – добавил В.Пацкан.

Как сообщалось, доходы госбюджета определены в 2020 году в размере 975,83 млрд грн (в том числе 855,4 млрд грн по общему фонду), расходы – 1,266 трлн грн (по общему фонду – 1,135 трлн грн).

МинПром

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