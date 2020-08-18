Введение пошлин на дизтопливо ослабит украинский рынок – эксперт

Введение пошлины на импорт дизельного топлива в нынешних условиях ослабит украинский рынок и сделают его уязвимым в случае перебоев с поставками.



Об этом сообщил директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев в эфире телеканала "Украина 24".



"Если мы будем вводить пошлины, то это означает, что рынок будет ограничиваться. А любой ограниченный рынок очень болезненно реагирует на любые изменения в объемах и направлениях поставок. То есть, если рынок закрыт, то может произойти что угодно на этом рынке", - отметил эксперт.



Соответственно, по мнению Г.Рябцева, перед введением каких-либо ограничений, правительству нужно сформировать стабилизационные запасы и получить гарантии от национальных товаропроизводителей, что они будут способны в результате каких-то форс-мажорных обстоятельств удовлетворить спрос на внутреннем рынке.



На это время, по словам эксперта, таких гарантий никто не обеспечил.



"Если первое и второе будет выполнено, то я первый проголосую за любые ограничения, которые, например, будут способствовать обеспечению энергетической безопасности Украины", - подытожил эксперт.



Напомним, в начале июля "Укртатнафта" обратилась в Министерство энергетики с просьбой ввести пошлины на импорт дизельного топлива в размере 8,46% с 1 августа 2020 г. Это прошение не было поддержано экспертным советом при Министерстве энергетики.



Ранее сообщалось, что Кабинет министров на закрытом заседании вновь ввел спецпошлины на сжиженный газ, дизтопливо и уголь из России. Соответствующее постановление №719 от 17 августа обнародовано на официальном правительственном портале.





МинПром

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