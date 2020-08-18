Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Минэнерго обвинили в подлоге постановления Кабмина

18.08.20 15:39 , Экономическая правда
печать
размер текста:

Министерство энергетики при доработке постановления правительства о разрешении "Энергоатому" продавать электроэнергию по двусторонним договорам добавило пункт, который изменяет суть постановления и "играет на руку" конкурентам.

Об этом в письме президенту Владимиру Зеленскому сообщил нардеп "Слуги народа" Сергей Нагорняк.

"5 августа и.о. министра энергетики Буславец на заседании правительства .. выступила с инициативой принять постановление с 3-дневной доработкой. ... 12 августа на сайте КМУ был обнародован текст уже принятоuj и доработанноuj постановления. Этот текст кардинально отличается от проекта, который был объявлен 4 августа", - пишет депутат.

C.Нагорняк отмечает, что в доработанной редакции добавился пункт № 9 с новой формулой, по которой "НАЭК" Энергоатом" будет вынуждена выходить на свободный рынок электроэнергии с предложением цены, что значительно выше средней по рынку, а следовательно, не сможет реализовать эту продукцию.

Также нардеп отмечает, что этот пункт не согласовывали органы и Секретариат Энергетического сообщества.

"Разработан, согласован ... проголосован правительством один проект положения, но для вступления в силу предлагается другой проект положения, практически противоположный по сути. Это не что иное как служебный подлог нормативно-правового акта", - пишет С.Нагорняк.

По его словам искать "заказчиков служебного подлога" надо среди других участников рынка, для которых выгоден вывод из свободного рынка электрической энергии "НАЭК "Энергоатом" и ЗАО" Укргидроэнерго ".

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:25
После модернизации оборудования ЦГОК достиг 70,5% содержания железа в концентрате премиум-класса
16:01
Введение пошлин на дизтопливо ослабит украинский рынок – эксперт
15:21
Украинцы не верят в светлое будущее своей родины
15:01
Центрэнерго нашла в Украине дешевый уголь
14:45
Три крупнейшие стальные компании Японии заявили об убытках
14:25
Норникель занял 10 млрд рублей
14:04
Часть портов Украины будут развиваться в государственно-частном партнерстве
14:01
Китай перевел шпионский конфликт с Австралией в торговую плоскость
13:51
Прибыль ВСМПО-Ависма обрушилась более чем в 10 раз
13:31
Крупнейший суверенный фонд мира оценил свои потери из-за пандемии в 21 млрд долл.
13:15
Турция ввела дополнительные пошлины на украинскую кондитерку
13:06
Liberty Steel Group купила французские рельсовые заводы Hayange и Ascoval
12:53
Из-за строительства солнечных станций Украина начала жечь много угля
12:31
Минэкономики пугает разгоном инфляции из-за эмиссии гривны
12:12
Германский металлотрейдер Kloeckner хочет стать гигантом онлайн-торговли
12:09
Украинские металлурги усилили позиции на внутреннем рынке
11:57
Мининфраструктуры получило разрешения на грузовые перевозки от Польши и Словении
11:50
Украинские металлурги сократили объем экспортных поставок
11:39
Турция возобновила буровые работы вблизи побережья Кипра
11:21
Еврокомиссия заявила о демпинге Китая по импорту продукции из алюминия
17.08.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!