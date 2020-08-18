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Украинцы не верят в светлое будущее своей родины

18.08.20 15:21 , Бизнес Цензор
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Индекс потребительских настроений (ИПН) украинцев в июле увеличился на 1,7 процентного пункта и составил до 66,7 п. по 200-бальной шкале, после падения в июне на 11,2 пункта. Об этом свидетельствует исследование агентства Info Sapiens, передает БизнесЦензор.

"Наибольшие изменения среди составляющих индекса подверглись ожидания относительно развития экономики на ближайшие пять лет и целесообразность делать большие закупки. Индекс ожиданий относительно развития экономики в ближайшие 5 лет снизился на 6 п.п. Продолжается коррекция этого индекса: возвращение к привычному уровню после максимального значения, зафиксированного в августе 2019 после президентских выборов", – отмечают авторы исследования.

В то же время индекс целесообразности делать крупные покупки вырос после минимального значения, зафиксированного в апреле во время жесткого карантина, и почти вернулся на уровень марта.

Согласно данным исследования, в июле индекс текущего положения (ИТС) вырос на 5,9 п. – до 60,7 п., в частности индекс текущего личного материального положения увеличился на 2,6 п. (до 48,4 п.), а индекс целесообразности крупных покупок – на 9,2 п. (до 73 п.).

В то же время индекс экономических ожиданий (ИЭО) за прошлый месяц снизился на 1,1 п. – до 70,8. При этом индекс ожидаемых изменений личного материального положения вырос на 1,3 п. (до 75,4 п.), ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года – на 1,3 п. (до 57,2 п.), а на протяжении ближайших пяти лет сократился – на 6 п. (79,7 п.).

Показатель индекса ожидаемой динамики безработицы в июле сократился на 3,1 п. – до 150 п., а как индекс инфляционных ожиданий вырос на 2,2 п. – до 185,2 п.

При этом ожидания украинцев относительно курса гривни в течение ближайших трех месяцев существенно ухудшились – индекс девальвационных ожиданий вырос на 19,1 п. – до 161,8 п.

Как сообщалось, индекс потребительских настроений (ИПН) украинцев, выросший в мае на 10,1 п. после четырех месяцев падения, в июне вновь снизился – на 11,2 п., до 65,1 п. по 200-бальной шкале.

Напомним, потребительские настроения украинцев в 2019 году резко выросли в первые месяцы после президентских выборов: за второй-третий квартал они подскочили с 65,3 до 97,5 пункта. Однако в последующие два месяца было зафиксировано их снижение до 91,7 пункта, и лишь декабрь несколько улучшил показатели.

Индекс потребительских настроений в Украине определяют на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. Во время исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

МинПром

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