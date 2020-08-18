Китай перевел шпионский конфликт с Австралией в торговую плоскость Министерство торговли Китая объявило о начале антидемпингового расследования в отношении вина, ввозимого из Австралии, сообщает газета "Коммерсант".



Австралия — крупнейший поставщик вин Китаю, и это расследование разворачивается на фоне и без того обострившихся в последние месяцы отношений между двумя государствами.



Доля Австралии в поставках вина Китаю составляет 37%. На втором месте Франция — 27%, на третьем Чили — 13%.



Как отмечается в другом заявлении Министерства торговли КНР, расследование было инициировано после жалобы Ассоциации индустрии производства вина на потенциальный демпинг цен австралийскими поставщиками вина в 2015–2019 годах. Расследование коснется поставляемых из Австралии вин "в емкостях объемом 2 л и менее". Министерство указывает, что расследование может продлиться до августа 2021 года "или долее в случае необходимости". В мае текущего года на фоне дипломатических и политических разногласий между Китаем и Австралией, китайские власти уже ввели пошлины на поставки ячменя по итогам аналогичного антидемпингового расследования.



Австралия уже отреагировала на заявление Китая. Министр торговли Саймон Бирмингем отметил, что "это очень неприятное и вызывающее недоумение развитие событий". "Австралийское вино очень ценится в Китае за его качество. Австралийские вина не продаются по ценам ниже рыночных, и экспорт не субсидируется",— заявил министр. Министр сельского хозяйства Австралии Дэвид Литтлпрауд подчеркнул, что они отвергают обвинения в демпинге и будут "тесно сотрудничать с индустрией производства вина для противостояния обвинениям".



Акции крупнейшего австралийского производителя вина Treasury Wine Estates упали сразу на 13%, и торги его акциями временно приостанавливались на Австралийской фондовой бирже.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



