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Норникель занял 10 млрд рублей

18.08.20 14:25 , МеталлТорг
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Московский кредитный банк (МКБ) открыл ПАО "ГМК "Норильский никель" кредитную линию в размере 10 млрд рублей. Кредитная линия является подтвержденной.

"Открытие для "Норильского никеля" кредитной линии мы рассматриваем как новый этап взаимовыгодных, долгосрочных партнёрских отношений с компанией. МКБ всегда был нацелен на сотрудничество с крупнейшими компаниями России, мы предоставляем корпоративным клиентам полный спектр финансовых услуг, от классического кредитования и расчётно-кассового обслуживания до выхода на рынки капитала. Банк предлагает своим клиентам индивидуальные решения с учетом структуры их бизнеса, отрасли и географии", - прокомментировал Александр Казначеев, заместитель председателя Правления МКБ.

Ранее сообщалось, что выручка ПАО "ГМК "Норильский никель" по МСФО в первом полугодии 2020 года выросла по сравнению с тем же периодом 2019 года на 6,7% - до 6,71 млрд долл.

МинПром

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