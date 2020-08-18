Норникель занял 10 млрд рублей

Московский кредитный банк (МКБ) открыл ПАО "ГМК "Норильский никель" кредитную линию в размере 10 млрд рублей. Кредитная линия является подтвержденной.
"Открытие для "Норильского никеля" кредитной линии мы рассматриваем как новый этап взаимовыгодных, долгосрочных партнёрских отношений с компанией. МКБ всегда был нацелен на сотрудничество с крупнейшими компаниями России, мы предоставляем корпоративным клиентам полный спектр финансовых услуг, от классического кредитования и расчётно-кассового обслуживания до выхода на рынки капитала. Банк предлагает своим клиентам индивидуальные решения с учетом структуры их бизнеса, отрасли и географии", - прокомментировал Александр Казначеев, заместитель председателя Правления МКБ.