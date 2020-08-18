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Часть портов Украины будут развиваться в государственно-частном партнерстве

18.08.20 14:04 , Укринформ
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В Министерстве инфраструктуры работают над проектами государственно-частного партнерства по развитию ряда портов в Украине.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, сейчас готовятся проекты по развитию пассажирского комплекса Одесского порта, паромной переправы и контейнерного терминала порта "Черноморск", а также Бердянского морского торгового порта.

"Мы внедряем и готовы в дальнейшем внедрять перспективные проекты государственно-частного партнерства в морских портах Украины, ведь это не только новые инвестиции в развитие портов и их инфраструктуру, но и улучшение и рост всей отрасли", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он также обсудил с представителями Европейского банка реконструкции и развития возможность предоставления помощи в разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта на базе Бердянского морского торгового порта и подготовки предварительного ТЭО по проекту развития пассажирского комплекса Одесского порта и других потенциальных проектов.

По словам В.Криклия, в Мининфраструктуры работают над проектами по государственно-частному партнерству по развитию не только портов, но и аэропортов. В частности, сейчас рассматривается возможность создания отдельного аэропортового фонда для развития аэродромов.

"Мы проанализировали существующий международный опыт по созданию аэропортовых фондов. И для запуска этого проекта в Украине необходим ряд законодательных изменений, в том числе, в Бюджетный и Воздушный кодексы. Мы уже обратились к нашим партнерам из ЕБРР с письмом о поддержке в создании такого фонда и благодарны за положительный отзыв и предварительное согласие в привлечении профессиональных консультантов для разработки необходимых изменений", - проинформировал В.Криклий.

Поэтому по инициативе ЕБРР для анализа институциональной способности Мининфраструктуры готовить и сопровождать проекты концессий и государственно-частного партнерства, будут привлечены консультанты компании Ankura, которые будут проводить анализ текущих планов по их подготовке и роли каждого из участников, организационной и функциональной структуры, размера необходимых финансовых ресурсов и т.д.

В результате такого исследования будут сформированы рекомендации для ведомства, как лучше всего организовать эффективную и быструю подготовку качественных проектов государственно-частного партнерства.

МинПром

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