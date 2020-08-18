Крупнейший суверенный фонд мира оценил свои потери из-за пандемии в 21 млрд долл. Фонд национального благосостояния Норвегии, владеющий активами на 1,15 трлн долл., отчитался об убытке в размере 188 млрд норвежских крон (21,27 млрд долл.) за первое полугодие на фоне снижения стоимости акций и недвижимости из-за пандемии коронавируса.



Как отмечает Reuters, этому крупнейшему суверенному фонду в мире принадлежит около 1,5% всех глобальных акций, также фонд инвестирует в облигации и недвижимость, передает БизнесЦензор.



Общая доходность инвестиционного портфеля норвежского фонда в первом полугодии составила минус 3,4%. Стоимость акций упала на 6,8%, недвижимости – на 1,6%, тогда как инвестиции в бумаги с фиксированной доходностью показали прирост на 5,1%.



"Даже несмотря на хорошее восстановление рынков во втором квартале, мы по-прежнему наблюдаем существенную неопределенность", – сказал заместитель главы фонда Тронд Гранде.



Норвегия направляет в суверенный фонд доходы от нефтегазовой отрасли. Объем фонда в три раза превышает годовой ВВП Норвегии, в пересчете на душу населения его средства составляют примерно по 214 тыс. долл. на каждого норвежца.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



