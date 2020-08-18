Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Liberty Steel Group купила французские рельсовые заводы Hayange и Ascoval

18.08.20 13:06 , МеталлТорг
печать
размер текста:

Компания LIBERTY Steel Group преуспела в своем предложении по приобретению стратегических французских сталелитейных активов компании France Rail Industry Hayange и сталелитейного завода Ascoval. Об этом сообщает SteelGuru.

После принятого в июле Судом Страсбурга решения о присуждении Hayange компании LSG французское правительство окончательно одобрило сделку, которая обеспечит будущее национальных стратегических заводов и их 700 сотрудников.

Компания Hayange, расположенная в Мозеле, Франция, производит широкий ассортимент стальных рельсов для национального рынка, включая национального железнодорожного оператора Франции SNCF и RATP, оператора системы метро Парижа, и рассматривается правительством Франции как стратегический актив.

Предприятие, на котором работают около 430 человек, производит более 300 тыс. тонн рельсов в год. Хотя французский рынок железных дорог является ключевым для бизнеса, с помощью всей сети LSG компания будет стремиться к увеличению продаж рельсов в Европе и на других рынках. LSG уже имеет железнодорожный завод, снабжающий австралийскую сеть, со своего сталелитейного завода в Уайалле, Южная Австралия.

Компания Ascoval, базирующаяся в Сен-Сульв на севере Франции и имеющая около 270 сотрудников, использует технологию электродуговой печи и имеет возможность производить 600 тыс. тонн стальных блюмов, заготовок и другой кованой продукции ежегодно из переработанного металлолома. Ascoval будет использовать переработанную сталь, в том числе рекуперированный рельс, для поставок в Hayange, создав интегрированный французский железнодорожный бизнес GREENSTEEL.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:45
Три крупнейшие стальные компании Японии заявили об убытках
14:25
Норникель занял 10 млрд рублей
14:04
Часть портов Украины будут развиваться в государственно-частном партнерстве
14:01
Китай перевел шпионский конфликт с Австралией в торговую плоскость
13:51
Прибыль ВСМПО-Ависма обрушилась более чем в 10 раз
13:31
Крупнейший суверенный фонд мира оценил свои потери из-за пандемии в 21 млрд долл.
13:15
Турция ввела дополнительные пошлины на украинскую кондитерку
12:53
Из-за строительства солнечных станций Украина начала жечь много угля
12:31
Минэкономики пугает разгоном инфляции из-за эмиссии гривны
12:12
Германский металлотрейдер Kloeckner хочет стать гигантом онлайн-торговли
12:09
Украинские металлурги усилили позиции на внутреннем рынке
11:57
Мининфраструктуры получило разрешения на грузовые перевозки от Польши и Словении
11:50
Украинские металлурги сократили объем экспортных поставок
11:39
Турция возобновила буровые работы вблизи побережья Кипра
11:21
Еврокомиссия заявила о демпинге Китая по импорту продукции из алюминия
11:10
Полтавский ГОК произвел 500-миллионную тонну концентрата
10:59
ОПЕК+ старается выполнить обещания о сокращении добычи
10:55
Tata Steel никак не может получить обещанные 500 млн фунтов от властей Британии
10:38
Власти США разрешили добычу нефти в природоохранной зоне Аляски
10:15
Центрэнерго погасит долги перед шахтерами за счет продажи электроэнергии
17.08.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!