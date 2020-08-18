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Украинские металлурги усилили позиции на внутреннем рынке

18.08.20 12:09
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За январь-июль 2020 г. емкость внутреннего украинского рынка составила 2539,4 тыс. тонн металлопроката, из которых 644,4 тыс. тонн, или 25,4%, приходится на импорт. Об этом говорится в сообщении ОП "Укрметаллургпром".

За аналогичный период 2019 г. емкость внутреннего рынка была 2308,7 тыс. т, из них 826,7 тыс. т, или 35,8%, импортировано.

Таким образом, за 7 месяцев 2020 г. наблюдается повышение емкости внутреннего рынка металлопроката металлопроката относительно января-июля 2019 г. на 10% с одновременным снижением доли импортной составляющей на 10,4%.

Структура импорта за 7 месяцев 2020 г., характеризуется доминированием плоского проката над сортовым (54,81% и 43,78% соответственно); в аналогичном периоде 2019 г. доминирование плоского проката над сортовым было более заметным (соответственно, 54,48% и 41,79%).

Среди металлургических импортеров за 7 месяцев 2020 г. первое место занимает СНГ (35,8%), на втором ЕС-28 (25,4%), на третьем — страны Азии (20,1%).

МинПром

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