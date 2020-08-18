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Украинские металлурги сократили объем экспортных поставок

18.08.20 11:50
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По данным ОП "Укрметаллургпром", за 7 месяцев 2020 г. украинскими металлургическими предприятиями произведено 10,65 млн тонн металлопроката (96,9% относительно аналогичного периода 2019 г.), из которых, по информации ООО "ЕТР-Спектр", экспортировано порядка 8,75 млн тонн, или 82,2%.

В аналогичном периоде 2019 г. доля экспорта составила 86,5% (9,50 млн т при общем производстве металлопроката 10,98 млн тонн).

На долю полуфабрикатов в экспортных поставках за 7 месяцев 2020 г. пришлось 49,31%, что заметно превышает показатель периода январь-июль 2019 г. (45,49%). Удельный вес плоского проката в экспортных поставках за 7 месяцев 2020 г. незначительно ниже показателя аналогичного периода 2019 г. (32,71% и 33,92% соответственно). Доля ж сортового проката в экспортных поставках за 7 месяцев 2020 г. заметно уступает показателю аналогичного периода 2019 г. (17,97% в 2020 г. против 20,60% в 2019 г.).

Основными экспортными рынками украинской металлопродукции в январе-июле 2020 г., по данным ООО "ЕТР-Спектр", являются страны Европейского союза (28,4%), Африки (14,1%) и Азии (13,9%).

МинПром


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