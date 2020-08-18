Украинские металлурги сократили объем экспортных поставок По данным ОП "Укрметаллургпром", за 7 месяцев 2020 г. украинскими металлургическими предприятиями произведено 10,65 млн тонн металлопроката (96,9% относительно аналогичного периода 2019 г.), из которых, по информации ООО "ЕТР-Спектр", экспортировано порядка 8,75 млн тонн, или 82,2%.



В аналогичном периоде 2019 г. доля экспорта составила 86,5% (9,50 млн т при общем производстве металлопроката 10,98 млн тонн).



На долю полуфабрикатов в экспортных поставках за 7 месяцев 2020 г. пришлось 49,31%, что заметно превышает показатель периода январь-июль 2019 г. (45,49%). Удельный вес плоского проката в экспортных поставках за 7 месяцев 2020 г. незначительно ниже показателя аналогичного периода 2019 г. (32,71% и 33,92% соответственно). Доля ж сортового проката в экспортных поставках за 7 месяцев 2020 г. заметно уступает показателю аналогичного периода 2019 г. (17,97% в 2020 г. против 20,60% в 2019 г.).



Основными экспортными рынками украинской металлопродукции в январе-июле 2020 г., по данным ООО "ЕТР-Спектр", являются страны Европейского союза (28,4%), Африки (14,1%) и Азии (13,9%).



МинПром





... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



