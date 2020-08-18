Турция возобновила буровые работы вблизи побережья Кипра Сегодня, 18 августа, Турция возобновила буровые работы вблизи юго-западного побережья Кипра. Это может привести к усилению напряжения в ее отношениях с Европейским Союзом, Грецией и Францией и увеличению военного присутствия в регионе. Об этом сообщает Bloomberg.



Как сообщается, Турция возобновила поиск энергии в спорных водах восточной части Средиземного моря на минувшей неделе. Такое решение турецкое правительство приняло после провала переговоров с Грецией при посредничестве Германии, когда 6 августа Афины объявили о соглашении о делимитации морской границы с Египтом в ответ на аналогичное соглашение между Турцией и Ливией.



Отметим, Греция и ЕС утверждают, что Турция незаконно осуществляет бурение в водах неподалеку Кипра. Турция утверждает, что эти воды находится в пределах ее исключительной экономической зоны.



Ранее представитель ЕС из иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель призвал правительство Турции прекратить все работы по разведке нефти и газа в водах Средиземного моря. По его словам, возобновление буровых работ в морской зоне Кипра и Египта усиливает напряженность в Восточном Средиземноморье.



Напомним, ранее Франция направила самолеты в Средиземное море из-за конфликта Турции и Греции.



Кроме того, Греция заявила о готовности к войне с Турцией за нефть.



Также сообщалось, что турецкое судно Fatih приступило к буровым работам в Черном море на перспективном участке Tuna-1.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



