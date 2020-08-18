Еврокомиссия заявила о демпинге Китая по импорту продукции из алюминия Европейская комиссия заявила о запуске антидемипингового расследования по импорту алюминиевой листовой продукции из Китая. Инициатором расследования выступила ассоциация European Aluminium, подавшая петицию в конце июня.



Под расследование подпадает листовой прокат из алюминия и его сплавов горячекатаный и подвергнутый последующей обработке, толщиной от 0,03 до 6 мм. Исключены из него баночный лист, алюминиевый прокат для автомобилестроения и аэрокосмической отрасли (в последнем случае — толщиной более 0,8 мм).



Генеральный директор European Aluminium обвиняет китайских производителей в нарушении "глобальных правил свободной и честной торговли". В частности, ему не нравится, что в Китае действует 15%-я экспортная пошлина на алюминиевые слитки. Европейская комиссия заявляет, что в ходе расследования не будет принимать во внимание внутренние цены на алюминиевую продукцию в Китае.



По данным ассоциации, поставки листовой алюминиевой продукции из Китая в ЕС достигли в 2019 г. 330 тыс. т против 171 тыс. т в 2016 г. На долю китайских поставщиков приходится около 12% европейского рынка.



В феврале в ЕС уже стартовало одно расследование против китайского алюминия. Его объектом стал экструдированный профиль.



Предварительное решение Еврокомиссии по листу ожидается не позднее марта-апреля 2021 г. Окончательные антидемпинговые пошлины могут быть установлены в сентябре 2021 г.



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