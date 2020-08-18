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Tata Steel никак не может получить обещанные 500 млн фунтов от властей Британии

18.08.20 10:55 , Металлоснабжение и сбыт
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По данным британской газеты The Financial Times (FT), правительство Великобритании отказало индийской металлургической группе Tata Steel в предоставлении чрезвычайного займа в размере 500 млн ф.ст. (655 млн долл.) на поддержку крупнейшего в стране металлургического комбината Port Talbot на юге Уэльса. Причиной отказа якобы стало то, что Tata Steel не удовлетворяет условиям участия в программе антикризисного госфинансирования.

Сама Tata Steel Europe опровергает эту информацию, заявляя, что переговоры с британскими властями продолжаются. И хотя они идут на протяжении трех месяцев без особых успехов, пока преждевременно делать какие-либо выводы.

Компания Tata Steel Europe еще в апреле запросила у британского правительства помощь из-за резкого ухудшения финансовых результатов комбината Port Talbot вследствие падения спроса на стальную продукцию после введения карантина. По информации FT, индийская группа готова взамен передать государству до 50% акций комбината или выйти из капитала автомобильной компании Jaguar Land Rover, которая, в свою очередь, тоже попросила у британского правительства 1 млрд ф.ст. финансовой поддержки.

Правительство Великобритании в апреле 2020 г. утвердило так называемую программу Project Birch (Birch - "береза" или "сечь розгами"), в соответствии с которой компании, чье банкротство угрожает экономической и финансовой стабильности страны, могут претендовать на получение от государства чрезвычайных кредитов "последней надежды".

Помимо Tata Steel UK и Jaguar Land Rover, такую помощь запросили, в частности, автомобильная компания Aston Martin и авиакомпании Virgin Atlantic и Loganair. Пока что известно о том, что 30 млн ф.ст. получила по такой программе компания Celsa Steel UK, крупнейший в Великобритании производитель арматуры. Правда, при этом она взяла на себя ряд обязательств, включая гарантию сохранения рабочих мест, реализацию мероприятий по проведению климатической политики и снижению выбросов углекислого газа.

Ранее сообщалось, что Tata Steel рассматривает варианты продажи Port Talbot и своей доли акций в Jaguar Land Rover, а также замены доменных печей на металлургическом комбинате на электродуговые.

МинПром

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