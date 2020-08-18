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Полтавский ГОК произвел 500-миллионную тонну концентрата

18.08.20 11:10
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Входящий в группу Ferrexpo Полтавский горно-обогатительный комбинат в августе текущего года произвел полумиллиардную тонну железорудного концентрата. Об этом сообщает пресс-служба Ferrexpo.

"Первая тонна концентрата была произведена в 1970 году и спустя 50 лет успешной работы ПГОК произвел 500-миллионную. Предприятие добилось этого результата благодаря слаженной работе всех сотрудников, модернизации производства и постоянным массивным капитальным инвестициям", - отметил председатель правления Полтавского ГОКа Виктор Лотоус.

На ПГОКе концентрат отправляется в цех переработки окатышей, где он перерабатывается и производятся окатыши – конечный продукт Ferrexpo.

Как подчеркивается в сообщении, компания постоянно модернизирует свое производство в соответствии с лучшими мировыми практиками. Начиная с конца 90-х годов ХХ столетия на ПГОКе было внедрено более 10 важнейших проектов, инвестиции в каждый из которых составили более 50 млн долл. В частности, в 2020 году в работу запущен новый технологический комплекс по производству готовой продукции "Секция №9" Обогатительной фабрики, инвестиции в который составили более 100 млн долл.

В сообщении также отмечается, что благодаря инвестициям Ferrexpo, ее основного акционера Константина Жеваго и других инвесторов, которые приобрели акции компании, котирующиеся на Лондонской фондовой бирже, в развитие компании на протяжении последних 20 лет уже было вложено более 3 млрд. долл.

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали.

Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.

В 2019 г. компания произвела 10,5 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США.

МинПром

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