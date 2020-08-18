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ОПЕК+ старается выполнить обещания о сокращении добычи

18.08.20 10:59
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Цены на нефть во вторник снижаются, но удерживают часть преимущества, набранного накануне после сообщения о том, что ОПЕК+ почти полностью выполняет условия сделки о сокращении добычи, передает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,29% до 45,24 долл. за баррель к 07:39 по киевскому времени, на WTI - сбавили 0,4% до 42,73 долл. за баррель.

Уровень соблюдения ограничительной сделки ОПЕК+ в июле составил около 97%, сообщили Reuters два источника в ОПЕК+.

В августе группа смягчила сокращения до 7,7 миллиона баррелей в сутки с 9,7 миллиона баррелей в сутки на фоне восстановления цен в последние месяцы.

Мы считаем, что наиболее значительные риски для физического (нефтяного) рынка уже позади”, - сообщил во вторник австралийский горнодобывающий и нефтяной концерн BHP.

МинПром

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