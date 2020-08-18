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Украина установила квоту на экспорт пшеницы

18.08.20 09:59 , Reuters
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Министерство экономики Украины и трейдеры договорились, что экспорт пшеницы не должен превысить 17,5 миллиона тонн в маркетинговом сезоне 2020/21 годов, сообщило министерство в понедельник после подписания меморандума с трейдерами.

Министерство и трейдеры ежегодно подписывают меморандум, чтобы определить, сколько пшеницы можно экспортировать в маркетинговый сезон.

В документе трейдеры обещают не превышать согласованные объемы экспорта, в то время как министерство обязуется сохранить правила экспорта без изменений.

Украина экспортировала 20,5 миллиона тонн пшеницы в маркетинговом сезоне 2019/2020, который завершился в июне.

Украина, один из крупнейших в мире производителей и экспортеров зерна, собрала рекордные 75,1 миллиона тонн зерна в 2019 году, но из-за плохой погоды в этом году урожай может упасть до 72,1 миллиона тонн.

Министерство заявило, что объем экспорта пшеницы в начавшемся в июле сезоне 2020/21 годов может быть пересмотрен в четвертом квартале в зависимости от погодных условий и окончательных данных Госстата о производстве пшеницы.

По состоянию на 13 августа страна собрала 25,5 миллиона тонн пшеницы с 96% посевных площадей

Украина в прошлом году собрала 28,3 миллиона тонн пшеницы.

МинПром

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