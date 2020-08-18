НБУ предоставил 4,8 млрд грн рефинансирования для 14-ти банков

Национальный банк Украины 14 августа 2020 года предоставил рефинансирование 14 банкам на общую сумму 4,844 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
В частности, 14 августа 2020 года состоялись количественные тендеры по рефинансированию банков сроками:
— до 84 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 3-х банков на общую сумму 90,6 млн грн по процентной ставке в размере 6,00% годовых;
— до 1 820 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 11-ти банков на общую сумму 4 753,812 млн грн по процентной ставке в размере 6,00% годовых.
Наибольший объем рефинансирования в размере 2,898 млрд грн получил АО "Укрэксимбанк" .
Напомним, 19 марта 2020 года вступили в силу постановления Правления НБУ о введении механизма долгосрочного рефинансирования банков на срок до 5 лет в дополнение к стандартным краткосрочным инструментам рефинансирования.