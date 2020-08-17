Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Американский автопром делает ставку на алюминий

17.08.20 17:52 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Потребление алюминия в американской отрасли по производству легковых автомобилей будет расти в ближайшие годы вследствие необходимости повышения топливной экономичности и расширения выпуска электромобилей.

По прогнозу консалтинговой и исследовательской компании DuckerFrontier, среднее содержание алюминия в одном легковом автомобиле в США в 2026 г. достигнет 233,4 кг (514 фунтов), что на 12% больше, чем в 2020 г. А к 2030 г. этот показатель составит 258,8 кг (570 фунтов).

Как отмечает DuckerFrontier, увеличиваться будет, прежде всего, потребление листового алюминия. Американские автомобильные компании все шире используют материал в менее ответственных деталях кузова, в частности, при изготовлении дверец и крыши.

Также в автомобилестроении будет расти потребление экструдированного профиля. Этот материал, например, используется в двигателе традиционных машин и в каркасах аккумуляторных батарей электромобилей.

Следует отметить, что выводы DuckerFrontier относятся, в основном, к американскому автомобилестроению. В Европе и Восточной Азии более популярно снижение веса автомобиля за счет использования высокопрочного стального автолиста.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:05
ММК им. Ильича за 7 месяцев повысил производство проката
17:38
Vale потратит 1,5 млрд долл. на расширение рудника
17:18
Потребление электроэнергии в Украине остается стабильным
16:56
Центрэнерго так и не получило кредит от госбанков на закупку угля
16:36
Цена нефти пошла в рост накануне встречи участников ОПЕК
16:17
Нацбанк надеется еще в этом году получить очередной транш от МВФ
15:52
Остановлена работа всех шахт Беларуськалия
15:37
CMC построит в США металлургический микрозавод
15:25
Экономика Японии пережила максимальный спад за всю историю наблюдений
15:14
Белорусский метзавод остановил все печи
14:58
Злочевского арестовали заочно за рекордную взятку
14:45
Китай бьет все новые рекорды по производству стали
14:20
НБУ резко увеличил скупку валюты на межбанке
14:16
Китай готовится закупить рекордный объем нефти у США
13:54
Японские чиновники пытались подтолкнуть Nissan и Honda к слиянию
13:29
Автогаз в рознице продолжает дорожать
12:57
Протесты в Беларуси не приведут к перебоям с поставками дизтоплива в Украину
12:45
Автопром США увеличит использования алюминия - прогноз
12:27
Из-за пандемии потребление стали во Вьетнаме упало почти на 10%
11:51
Фракция Голос пытается торпедировать законопроект о локализации
14.08.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!