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Потребление электроэнергии в Украине остается стабильным

17.08.20 17:18 , Укринформ
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В июле 2020 года, по оперативным данным, потребление электроэнергии в энергосистеме Украины составило 9,24 млрд кВт-ч, что лишь на 0,7% меньше, чем в июле прошлого года. Как передает Укринформ, об этом сообщили в ЧАО НЭК "Укрэнерго".

При этом уровень потребления промышленности в июле 2020 года снизился на 3,2% по сравнению с июлем 2019 года.

Отмечается, что в июле наблюдался рост потребления химической и нефтехимической промышленности на 14,9%, населения - 4,7%, коммунально-бытовых потребителей - на 4,3%, строительства - на 3,3% и других непромышленных потребителей - на 0 , 6%. В то же время, наибольший спад за июль продемонстрировали машиностроительная отрасль (-15,2%), транспортный сектор (-12,5%) и сельскохозяйственные потребители (-10,9%).

В Укрэнерго также привели данные за 7 месяцев. Так, за январь-июль 2020 года потребление электроэнергии увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года только у населения - на 2,6% и химической и нефтехимической промышленности - на 16,9%. В то же время, всего за указанный период сократилось потребление машиностроительной отраслью (-19,1%), транспортом (-17,1%), коммунально-бытовыми потребителями (-9,7%) и в строительстве (-8,5%).

В целом уровень потребления электроэнергии всеми отраслями промышленности за январь-июль 2020 года снизился на 5,5%.

Как сообщалось, по данным "Укрэнерго", уровень потребления электроэнергии всей промышленностью Украины в январе - июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 6,2%.

По оперативным данным Минэнерго, в июне 2020 года в Украине наблюдалось увеличение электропотребления на 577 млн ​​кВт-ч, или 5,8% против соответствующих показателей, определенных прогнозным балансом, который был утвержден 28 апреля. В июле сохранялась аналогичная тенденция.

При этом уровень потребления промышленности в июле 2020 года снизился на 3,2% по сравнению с июлем 2019 года.

МинПром

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