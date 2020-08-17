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Центрэнерго так и не получило кредит от госбанков на закупку угля

17.08.20 16:56 , Укринформ
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ПАО "Центрэнерго" не смогло открыть целевую кредитную линию в государственных банках для расчетов за украинский уголь. Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что несмотря на многочисленные обращения в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с предложениями усовершенствования правил рынка, а также сложные переговоры с участием Министерства энергетики с ведущими государственными банками об открытии целевой кредитной линии для расчетов за украинский уголь, результат оказался отрицательным.

Вместе с тем, поскольку компания должна выкупать уголь из государственных шахт, дирекция ПАО "Центрэнерго" приняла решение о продаже с аукциона электроэнергии на период до конца года. Аукцион позволил получить более 400 млн грн.

"Надеемся, средства, которые будут оплачены государственным угледобывающим предприятиям, помогут увеличить добычу, и как следствие - снизить себестоимость продукции и сделать условия труда шахтеров безопаснее", - отметили в компании.

Впрочем, в компании считают, что указанное решение только временно улучшит ситуацию.

"Поэтому с целью сокращения убытков, максимального приближения себестоимости мегаватта электроэнергии к его рыночной стоимости, государственная энергогенерирующая компания подготовила обращение к премьер-министру Украины и Минэнерго о пересмотре отпускной цены угля до рыночного уровня. Ведь без такого шага убыточность генерации электроэнергии на государственном предприятии неизбежно приведет к цепной реакции по государственным шахтам", - сообщает компания.

Как сообщалось, Министерство энергетики по поручению Президента Владимира Зеленского завершило медиацию между представителями угледобывающих предприятий и ПАО "Центрэнерго". Для закупки угля из государственных и частных шахт компания должна была открыть кредитную линию в государственных банках "Укргазбанк" и "Ощадбанк". Однако в конце концов компания так и не смогла договориться с банками. Позже Минэнерго заявило, что поможет ПАО "Центрэнерго" получить средства для закупки угля из украинских шахт.

МинПром

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