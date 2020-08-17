Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Цена нефти пошла в рост накануне встречи участников ОПЕК

17.08.20 16:36 , Укринформ
печать
размер текста:

Цены на нефть эталонных марок 17 августа повышаются накануне заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+.
Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures утром 17 августа составляет 45,17 долл. за баррель, что на 0,83% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу, 14 августа, эти контракты подешевели на 0,16 долл. за баррель (на 0,4%).

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 0,98%, до 42,42 долл. за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на 0,23 долл. за баррель (на 0,5%).

На этой неделе трейдеры ожидают заседания JMMC ОПЕК+, запланированного на 19 августа.

"Как ожидается, встреча ОПЕК+ на этой неделе не принесет больших сюрпризов, а сокращение производства продолжится, как было установлено в апреле", - отмечают аналитики компании OCBC.

Тем временем США и Китай отложили торговые переговоры, которые были запланированы на 15 августа. Однако, как отмечает агентство S&P Global Platts, эта новость не повлияла на настроения трейдеров, которые ожидают, что Китай в краткосрочной перспективе планирует продолжить импортировать большие объемы нефти из США.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:05
ММК им. Ильича за 7 месяцев повысил производство проката
17:52
Американский автопром делает ставку на алюминий
17:38
Vale потратит 1,5 млрд долл. на расширение рудника
17:18
Потребление электроэнергии в Украине остается стабильным
16:56
Центрэнерго так и не получило кредит от госбанков на закупку угля
16:17
Нацбанк надеется еще в этом году получить очередной транш от МВФ
15:52
Остановлена работа всех шахт Беларуськалия
15:37
CMC построит в США металлургический микрозавод
15:25
Экономика Японии пережила максимальный спад за всю историю наблюдений
15:14
Белорусский метзавод остановил все печи
14:58
Злочевского арестовали заочно за рекордную взятку
14:45
Китай бьет все новые рекорды по производству стали
14:20
НБУ резко увеличил скупку валюты на межбанке
14:16
Китай готовится закупить рекордный объем нефти у США
13:54
Японские чиновники пытались подтолкнуть Nissan и Honda к слиянию
13:29
Автогаз в рознице продолжает дорожать
12:57
Протесты в Беларуси не приведут к перебоям с поставками дизтоплива в Украину
12:45
Автопром США увеличит использования алюминия - прогноз
12:27
Из-за пандемии потребление стали во Вьетнаме упало почти на 10%
11:51
Фракция Голос пытается торпедировать законопроект о локализации
14.08.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!