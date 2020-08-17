Нацбанк надеется еще в этом году получить очередной транш от МВФ Национальный банк рассчитывает до конца 2020 года получить второй транш от Международного валютного фонда. Об этом в интервью РБК сказал председатель Национального банка Кирилл Шевченко.



"На данный момент наш свежий макропрогноз построен на предположении, что второму траншу в этом году быть. Вместе с правительством мы сфокусировались на выполнении положений Меморандума. Я считаю, что в настоящее время мы успешно движемся по выполнению положений Меморандума, в частности структурных маяков", - сказал К.Шевченко.



По его словам, сейчас Нацбанк находится в постоянном диалоге как с МВФ, так и с другими международными партнерами.



"Считаю, что продолжение позитивной динамики сотрудничества станет залогом для получения следующих траншей в течение текущего года", - сказал К.Шевченко.



Как сообщалось, Совет директоров Международного валютного фонда 9 июня принял решение о начале для Украины новой 18-месячной программы Stand-by. Общий объем программы - 5 млрд долл. 12 июня Украина получила 2,1 млрд долл. первого транша от МВФ.



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