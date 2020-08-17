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Остановлена работа всех шахт Беларуськалия

17.08.20 15:52 , Интерфакс
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Все шахты "Беларуськалия" перестали выдавать руду, сообщил из Солигорска корреспондент белорусского бюро "Радио Свобода". Об этом же изданию TUT.BY сообщили шахтеры.

У 4-го рудоуправления компании сотрудники собирают подписи, чтобы официально объявить забастовку.

"Руда уже не идет, полностью остановлена работа на 1-м, 2-м, 3-м и 5-м рудоуправлениях. У нас еще продолжает работать фабрика", - сообщил TUT.BY один из членов стачкома.

Представитель руководства предложил бастующим обсудить безболезненную остановку предприятия.

Ранее сообщалось, что коллектив "Беларуськалия" решил начать забастовку и утром в понедельник начал формировать стачкомы, чтобы официально объявить об остановке производства.

Белорусская калийная компания, через которую "Беларуськалий" продает свою продукцию, уже попросила партнеров о понимании и пообещала приложить все усилия, чтобы не срывать достигнутые соглашения.

В пятницу в Солигорске, где располагаются основные шахты "Беларуськалия", проходили стихийные акции протеста, а вечером с сотрудниками "Беларуськалия" встретилось руководство предприятия. На встрече люди потребовали освободить Солигорск от ОМОНА, которому они перестали доверять, расформировать эту службу, привлечь к ответственности всех, кто превышал полномочия на выборах и после, признать выборы недействительными и провести новые выборы с новым ЦИК и привлечением независимых наблюдателей.

Люди пообещали приостановить производство на неопределенный срок, если их требования не выполнят.

БКК опубликовала открытое письмо с призывом остановить насилие.

"Беларуськалий" - единственный в Белоруссии производитель хлоркалия и крупный поставщик калийных удобрений на мировой рынок.

МинПром

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